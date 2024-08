Corsa clandestina tra auto e un incidente a Ferragosto nel porto di Riposto, denunciati due giovani

Il caso

Dopo le indagini di Carabinieri e Guardia Costiera fermati un 23enne di Riposto e un 19enne di Giarre. Nel sinistro coinvolto anche un bambino

Per una gara clandestina di auto all’interno dell’area del porto commerciale di Riposto, i Carabinieri e la Guardia Costiera hanno denunciato due giovani. Sono un 23enne di Riposto e un 19enne di Giarre, ritenuti responsabili della corsa automobilistica abusiva all’interno dell’area demaniale.La vicenda risale alla notte dello scorso Ferragosto quando un grave incidente stradale è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Giarre e alla sala operativa della Guardia Costiera di Riposto. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ha visto il pronto intervento sia di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Giarre che della Guardia Costiera.Da una prima analisi dei fatti e dai sopralluoghi eseguiti è stato subito chiaro che vi era qualcosa di strano in quel sinistro. Per tale motivo, l’Arma di Riposto insieme al personale della Guardia Costiera, ha subito iniziato una dettagliata analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza portuale, mentre altri operatori procedevano a raccogliere le testimonianze dei presenti al porto, fondamentale il ritrovamento di una targa relativa ad un’auto che aveva partecipato alla corsa. Le serrate indagini hanno permesso, quindi, di ricostruire successivamente, una esatta dinamica dell’incidente, accertando che quello era stato l’epilogo di una folle corsa tra due auto sulle banchine del porto peschereccio.