Corsa di cavalli clandestina a Palermo: video postato sui social

Illegalità

Allenamenti sono stati visti nella zona di viale Regione Siciliana e a Brancaccio

Corsa di cavalli questa mattina in via Ernesto Basile a Palermo. All’alba i residenti sono stati svegliati dal frastuono di una trentina di scooter che proteggevano la corsa dei due driver alla guida dei calessi. In questi giorni più volte di notte alcuni calessi sono passati nella zona di via Bergamo, via Paolo Emiliani Giudici fino alla zona della stazione. Allenamenti sono stati visti nella zona di viale Regione Siciliana e a Brancaccio. Questa mattina l’epilogo degli allenamenti con tanto di video postato sui social. La gara è partita alla sei e i due calessi hanno percorso via Ernesto Basile.

