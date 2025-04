Corse clandestine, la passione dei boss etnei per i cavalli tra affari e onore

Catania

Il cavallo come simbolo ricorrente si trova anche nelle tombe come nel caso dei Ferrera

Non è solo l’elefante l’animale simbolo di Catania. Ma anche il cavallo. Prelibatezza culinaria dello street food, ma anche “status symbol” per molti criminali. E in questa deformazione si è sviluppata la drammatica pratica delle corse clandestine. Un fenomeno illegale che ha legami diretti e indiretti con i clan mafiosi. Basti pensare che i Ferrera, una delle famiglie di “sangue” di Cosa Nostra, sono conosciuti come i “cavadduzzu”. Al cimitero di Catania, la tomba dei Ferrera è rappresentata da un cavaliere in groppa al suo destriero.

Angelo Santapaola, ammazzato nel 2007 per volere del figlio di Nitto, era fissato con i cavalli. Scommetteva. E tanto. Ancora a San Cristoforo c’è il mito del cavallo del boss dal nome “Tempesta”, che arrivava sempre primo alle gare che si disputavano a Palagonia, nel Calatino. Zona che è rimasta tra le più gettonate dagli organizzatori di queste competizioni abusive e pericolose. Così come i tornanti dell’Etna. Se volessimo fare una mappa, le strade che si trasformano in molti weekend (all’alba) in piste di ippodromo sono: la “Sp 92” di Nicolosi, la “Contrada San Marco” di Paternò, la “Zona Piscine” di Camporotondo Etneo, la “Sb 37 Contrada Margia” di Palagonia e la “Sr Mareneve” di Randazzo. Le stalle invece sono soprattutto a San Cristoforo e a Picanello. In questo rione al confine con il borgo marinaro di Ognina ci sono i Piacenti, denominati i Ceusi, che hanno una tradizione ippica di lungo corso. E sono proprietari di scuderie, anche rinomate.