Corte dei Conti in Sicilia, nel 2024 condanne per 7,1 milioni di euro

La relazione della presidente Anna Luisa Carra in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025

Nel 2024 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana ha tenuto 33 udienze collegiali per la trattazione promiscua dei giudizi di responsabilità amministrativa con rito ordinario e dei giudizi di conto, oltre 13 udienze camerali collegiali e 3 udienze monocratiche per i riti speciali e per altri procedimenti.

Sono state emesse 104 sentenze in materia di responsabilità e di conto. Quanto agli esiti, sono state emesse 53 sentenze di condanna, 21 di assoluzione e 12 con altra formula. L’importo delle condanne ammonta complessivamente a 7.140.407,52 euro. Il rito abbreviato ha consentito un recupero immediato di 103.428,59 euro. In materia cautelare sono stati chiesti dalla Procura quattro sequestri conservativi.

Sono i dati contenuti nella relazione della presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, Anna Luisa Carra, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, in corso allo Steri di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.