Corte dei Conti, la Procura chiede un milione e 800mila euro all’ex senatore D’Alì

Giudiziaria

L'ex sottosegretario all’Interno, era stato condannato a 6 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa

La Procura della Corte dei Conti ha aperto un procedimento per danno erariale nei confronti dell’ex senatore di FI Antonio D’Alì, ex sottosegretario all’Interno, condannato a 6 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. All’ex politico la magistratura contabile chiede un milione e 800mila euro a titolo di risarcimento del danno d’immagine arrecato alla pubblica amministrazione.

Dopo alterne vicende giudiziarie e a 16 anni dall’avviso di garanzia con cui la Procura di Palermo lo accusava di concorso esterno in associazione mafiosa, la Cassazione, confermando l’ultima sentenza d’appello, ha condannato D’Alì a 6 anni.Settantaquattro anni, il politico trapanese è stato sottosegretario all’interno dal 2001 al 2006 e, secondo l’accusa, nella sua attività politica ed istituzionale avrebbe ‘mostrato di essere a disposizione dell’associazione mafiosa Cosa nostra e di agire nell’interesse dei capi storici come il latitante Matteo Messina Denaro e Salvatore Riinà e dell’organizzazione Cosa Nostra per la quale avrebbe messo a disposizione “le proprie risorse economiche e successivamente il proprio ruolo istituzionale di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato”.