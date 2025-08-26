Cosmetici pericolosi per la salute in un negozio all’ingrosso nel Catanese: sequestrati 4500 prodotti

Nas

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, al fine di contrastare la diffusione sulmercato etneo di prodotti pericolosi per la salute, hanno eseguito un’attività ispettiva presso uningrosso di cosmesi nell’hinterland catanese, rinvenendo circa 4500 confezioni di cosmetici –principalmente creme viso – privi di ogni certificazione attestante la sicurezza degli stessi ad essereutilizzati senza provocare eventuali dermatiti e/o reazioni avverse.Inoltre sono state riscontrate carenze riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, quali lamancanza di estintori e del relativo certificato di prevenzione incendi nonostante nei locali fossestoccata un’ingente quantità di liquidi infiammabili.La titolare è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria e Amministrativa mentre l’attività èstata sospesa sino all’ottenimento della documentazione antincendio e della sicurezza negli ambientidi lavoro.

