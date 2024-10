Crisi idrica, Faraone “richiama” Schifani: «Prenda la sua auto blu e vada a vedere come si vive con l’acqua una volta alla settimana»

la polemica

Il capogruppo di Italia Viva alla Camera ha portato l'esempio di Nicosia nell'Ennese

«A Schifani consiglierei di prendere la sua comoda auto blu e dirigersi dritto a Nicosia, paese in provincia di Enna, e andare a trovare la signora Cinzia. Si faccia raccontare da lei e dalla sua famiglia come si vive da mesi con un recipiente da mille litri e l’acqua una volta a settimana».

Lo ha scritto su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, documentando la visita a Nicosia con alcune foto.

«Naturalmente, sempre che l’acqua non arrivi gialla e piena di terra, come spesso accade. Un piccolo appartamento invaso da bidoni pieni e cassette d’acqua minerale. Si schiodi dalla poltrona il presidente della Regione, detto Marchese del Grillo, e faccia come ho fatto io, incontri i cittadini, capisca cosa vuol dire alzarsi la notte per lavare i vestiti, prima che l’erogazione venga interrotta. Magari si sveglierà dal lungo letargo – aggiunge – E in questi Comuni, serviti dall’ormai esausto lago di Ancipa, la situazione potrà solo peggiorare se non pioverà copiosamente, l’unica possibilità saranno le autobotti e i silos. Una vergogna per una Regione di un paese occidentale nel 2024».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA