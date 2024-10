Crisi idrica in Sicilia, indaga la Corte dei Conti. Federconsumatori: «I magistrati riescano a fare luce»

Contro il caro tariffe

Sotto la lente dei magistrati contabili la gestione delle reti idriche e i costi applicati ai consumatori dai gestori del Servizio Idrico Integrato

La crisi idrica colpisce quasi tutta la Sicilia, con capoluoghi come Caltanissetta ed Enna a secco da mesi e la stessa Palermo che deve ricorrere alle turnazioni. In questo quadro disastroso, la Corte dei Conti ha aperto una indagine sulla gestione delle reti idriche dell’isola e sulle tariffe applicate ai consumatori dai gestori del Servizio Idrico Integrato. L’inziaiativa dei magistrati contabili trova subito il favore di Federconsumatori. L’associazione, guidata in Sicilia da Alfio La Rosa, dichiara: «Come associazione di tutela dei diritti dei consumatori, speriamo vivamente che i magistrati riescano a fare luce sui meccanismi che causano i costi esorbitanti per l’acqua in Sicilia. Basti pensare che Enna è al settimo posto tra le Province più care in Italia».

Le segnalazioni alle autorità garanti già nel 2022

L’associazione ricorda però che, nonostante una emergena quasi senza pari nel passati, del problema si era già occupata. A gennaio 2022, «Federconsumatori aveva presentato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sulle tariffe idriche in Sicilia, che non sempre sono formate seguendo la normativa nazionale di riferimento. Insieme al Mo.Vi., il Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e al Forum Acqua e Beni comuni, poi, a gennaio di quest’anno Federconsumatori Sicilia ha raccolto firme per chiedere interventi concreti contro il caro acqua in Provincia di Caltanissetta. La nostra associazione ha chiesto spiegazioni anche sulle tariffe di AcquaEnna, che gestisce il SII nella limitrofa provincia di Enna».

Piani di Protezione civile da aggiornare nei Comuni