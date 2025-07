Crosetto: “In Sicilia addestrati i piloti degli F35, il primo posto fuori dagli Usa”

Difesa

L'annuncio del ministro della Difesa alla cerimonia di consegna delle aquile ai top gun nella base aerea di Decimomannu

«La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri». Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu. “Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e diinnovazione tecnologica. E questo ne è l’esempio», ha aggiunto il ministro.

«L’addestramento è fondamentale per la difesa dei nostri cieli. Siamo ai vertici tecnologici sia per quanto riguarda il velivolo sia per quanto riguarda i sistemi di simulazione. Ora l’industria sta lavorando anche con l’applicazione di protocolli di intelligenza artificiale che faranno ulteriormente migliorare la qualità dei piloti che escono da questa scuola». Lo ha detto il generale Antonio Conserva, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare a margine della cerimonia di consegna delle aquile a 16 neo piloti alla quale hanno partecipato il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto (nella foto in basso) e che si è tenuta all’International Flying Training School nella base aerea di Decimomannu, in provincia di Cagliari.