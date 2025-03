Da 4 giorni 32 migranti su una piattaforma al largo della Tunisia: Sea Watch manda da Lampedusa una barca per salvarli

L'EMERGENZA

Il gruppo d naufraghi ha bisogno di aiuto e cibo: una persona sarebbe già deceduta

La nave Aurora della Ong Sea Watch si sta recando nella vicinanze della piattaforma petrolifera Miskar – al largo delle coste tunisine – per prestare soccorso ai naufraghi che, da quattro giorni, hanno trovato lì riparo. Lo si apprende da fonti della stessa Ong.

Le 32 persone che si trovano nella piattaforma viaggiavano a bordo di un gommone partito dalla Libia, tra loro vi sono anche donne e bambini. Una persona sarebbe già deceduta, secondo quanto si apprende dalla Ong Mediterranea Saving Humans e dalla stessa Sea Watch.