Da Catania a Gaza: «Così noi camalli andremo in aiuto della “Flotilla” contro la guerra»

Un “aperitivo antimilitarista” promosso, nella sede di via Ventimiglia 256, da Usb e da “Catanesi solidali con il popolo palestinese” per confrontarsi con Jose Nivoi, camallo del porto di Genova e componente del Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali), la realtà sindacale dell’Usb che per prima si è spesa per fermare il genocidio a Gaza e che adesso partecipa alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla per la quale a Genova, in pochi giorni, ha raccolto, assieme a Music for Peace, 300 tonnellate di cibo e medicinali.

«Quella della Flotilla – sottolinea Jose Nivoi – è un’operazione umanitaria, ma anche politica perché è un tentativo di rompere l’assedio di Gaza e di creare un corridoio umanitario, cosa che dovrebbero fare i governi che invece assistono al genocidio dei palestinesi senza fare nulla. Noi facciamo rispettare la Costituzione e la legge 185 del 90 che, all’art. 6, vieta il transito e la spedizione di armamenti nei Paesi in guerra o che fanno aggressioni». E loro, i lavoratori portuali di Genova, già dal 2014 hanno contrastato l’imbarco per la Libia di fuoristrada da cui le milizie mitragliavano i villaggi. Nel 2019 il primo blocco del porto per fermare i generatori di corrente con cui l’Arabia Saudita alimentava i droni per bombardare lo Yemen. «Non volevamo essere complici di quella guerra», racconta.

Allora il loro gesto ebbe un’eco internazionale e cominciò a crearsi un coordinamento con i porti di Amburgo, Valencia, Grecia. Poi il primo sciopero a Marsiglia nel febbraio di quest’anno per bloccare 3 container israeliani che portavano mitragliatrici. «Per arginare la legge spediscono le armi smontate, presentandole come pezzi di ricambio, per poi assemblarle di nuovo all’arrivo in Israele». E ancora uno sciopero per bloccare una nave cinese che dal Pireo portava 3 container di armi per Israele. «La ditta ha bloccato la spedizione prima che arrivasse a Genova. Le grandi compagnie hanno valutato che è meglio non rischiare il blocco di enormi quantità di merci a causa di qualche container di armi».Per la sua attività Nivoi è stato imputato per attentato alle merci, un’accusa pensata per chi blocca beni di prima necessità quali farina, latte, medicinali. «Il paradosso è che le armi vengono considerate come beni di prima necessità e noi che oggi portiamo cibo e medicine rischiamo l’arresto e il governo non fa niente per sostenerci».

Allora a sostenerlo e a incoraggiarlo ad andare avanti fu papa Francesco, che lo volle in Vaticano, e il Parlamento europeo, che volle incontrarlo più volte a Bruxelles.Jose Nivoi ha i polpastrelli ustionati dal lavoro di riparazione delle barche della Flotilla che tanti volontari stanno facendo nei nostri porti. I camalli hanno deciso che se si perdesse il contatto con le banche della Flotilla, anche solo per venti minuti, scatterà il blocco del porto. «Non faremo passare neanche un chiodo – assicura – e dalla Liguria ogni anno passano 13.000 tonnellate di beni. In caso di attacco scatta lo sciopero generale. E si è creato un coordinamento internazionale dei porti di Marsiglia, Grecia, Istanbul, Livorno, Novara, Piombino, Venezia, Ancona e tanti altri. Il nostro morale è alto e l’attenzione internazionale ci tutela».

E Dafne Anastasi – segretaria cittadina di Usb, che ha promosso l’incontro con Alfonso Distefano dei Catanesi solidali con il popolo palestinese – ricorda che l’Usb ha già dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori privati, che quelli dell’impiego pubblico faranno un’ora di sciopero il 17 settembre, e che nei porti si moltiplicano gli obiettori di coscienza.