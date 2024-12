Da Catania a Misterbianco per “piazzare” la cocaina: il “commercio” fermato dai carabinieri

droga

Arrestato un ragazzo di 21 anni

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 21enne di Misterbianco per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato il 21enne che, intorno alle 18.00, percorreva le strade di Misterbianco a bordo della sua Mercedes Classe “A” e che si fermava, di tanto in tanto, vicino a capannelli di ragazzi fermi dinanzi a bar e sale giochi e parlando con loro dal finestrino.

I carabinieri, insospettiti, hanno deciso perciò di seguire il giovane che da Misterbianco si è diretto a Catania, per poi fermarsi in via Filippo Eredia. Qui, ha parcheggiato in una zona scarsamente illuminata, restando in auto come se fosse in attesa di qualcuno. A questo punto i militari hanno deciso di intervenire ed hanno effettuato un controllo che, in effetti, ha dato riscontro ai loro sospetti perché, nel posacenere posteriore della Mercedes, hanno scovato due involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 25 grammi circa.

