Da Ficarazzi a S. Teresa di Riva ecco come vento e pioggia hanno “inghiottito” i Lungomari

Maltempo

Asfalto ceduto e collassato. I danni sono ingenti

Immagini impressionanti, ma del resto difendere i Lungomari di città e frazioni dalla forza della pioggia, del vento e del mare grosso è praticamente impossibile. Tra i tanti danni del maltempo che venerdì 17 gennaio si è abbattuto sulla Sicilia, e di cui ancora si sta facendo la conta, ci sono anche quelli di Ficarazzi, nel Palermitano, e di Santa Teresa di Riva, nel Messinese.

Nel primo comune citato, parte del lungomare è crollato nei pressi della parallela di viale Europa. La strada pedonale questa mattina è stata chiusa dai vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo. Servono interventi urgenti perché a rischio sono le abitazioni costruire negli anni 60 e 70 vicino al mare. Il nubifragio ha creato danni alla pavimentazione anche nel molo recentemente realizzato nel porticciolo di Sant’Erasmo.

A Santa Teresa di Riva un lungo tratto del Lungomare è stato divelto e affossato dalla mareggiata e i danni stimati sono ingenti.