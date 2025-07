Da lunedì nuova ondata di caldo africano: in Sicilia si potranno toccare i 44 gradi

METEO

Già domani le temperature saranno in notevole aumento

Più intensa, ma più breve: la nuova ondata di caldo africano che sta per arrivare in Italia, rispetto a quella di fine giugno, si farà sentire di più, a partire da lunedì, al Sud Italia, sarà un po’ meno intensa al centro mentre al nord prevarrà l’instabilità e si avranno temperature più basse. «In Sicilia, Puglia e nella Calabria ionica – spiega Daniele Grifoni, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr – da lunedì si potranno toccare i 44 gradi nelle zone interne. Un caldo che potrà essere afoso, quindi meno sopportabile, che però durerà fino a giovedì, quando dovrebbero arrivare correnti di origine atlantica che abbasseranno le temperature».

Già domani le temperature al sud saranno alte: in Sicilia, Puglia e Sardegna, sempre nelle zone interne, si potranno toccare i 39 gradi domenica, mentre respireranno di più Umbria, Emilia-Romagna e Marche con 36. «Da lunedì – aggiunge il meteorologo – ci sarà un balzo delle temperature fino a 44 gradi». A determinare il forte caldo non sarà l’anticiclone africano in senso stretto, ma un flusso d’aria calda africana richiamato da una depressione sul Mediterraneo occidentale, in particolare sulle Baleari».