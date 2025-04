Da Milano a Catania in più di tredici ore: se l’odissea viaggia in treno

il caso

Intercity in ritardo bloccato a Villa San Giovanni: per risparmiare sui costi ha dovuto aspettare altri due convogli dal Nord

Il rientro in treno per le festività pasquali si è trasformato in un’odissea notturna per un nutrito gruppo di siciliani desiderosi di riabbracciare la propria terra.Partiti giovedì alle 14.30 da Milano, il treno Intercity 9639 prometteva un arrivo a Villa San Giovanni alle 22.45, preludio al tanto agognato sbarco in Sicilia. Ma il viaggio, intriso dell’attesa e della gioia del ritorno, si è presto tinto di frustrazione e stanchezza. Un ritardo di quasi un’ora ha subito incrinato le aspettative. Durante il tragitto, la preoccupazione serpeggiava tra i passeggeri, molti dei quali diretti a Messina e oltre, facendo affidamento sull’aliscafo Blujet incluso nel biglietto ferroviario.Le rassicurazioni del personale di bordo, purtroppo, si sono rivelate vane. Egle Taccia, portavoce visibilmente provata dalla disavventura, racconta di un’attesa estenuante una volta giunti a Villa San Giovanni, in Calabria.

L’aliscafo c’è ma non parte