Da una finestra chiede aiuto alla Polizia che poi lo arresta per detenzione di cocaina

Palermo

La polizia di Stato ha tratto in arresto G.G. 24enne Palermitano accusato di detenzione di cocaina e hashish. Gli agenti si sono recati nella zona del Papireto a Palermo dove è stata segnalata la presenza di persone sospette dietro la porta di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Arrivati in zona gli agenti hanno trovato un giovane che ha chiesto aiuto dalla finestra di casa perché minacciato.I poliziotti arrivati in casa hanno trovato il giovane in preda al panico. Dentro un armadio sono stati trovati dosi di cocaina e hashish. È stato così arrestato e il gip ha convalidato l’arresto.

