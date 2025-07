Dal deposito di droga trovato in un condominio ai cibi venduti in un lido, tutti i controlli dei carabinieri a Riposto

Nel Catanese

Sequestri e sanzioni anche due venditori ambulanti di frutta e verdura

I Carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai militari della Squadra di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, e dai colleghi specializzati del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Nas di Catania, attraverso un’attenta e capillare azione sul campo, sono intervenuti dapprima in Piazza Commercio, dove hanno sanzionato due venditori ambulanti, entrambi privi di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Il primo vendeva frutta e verdura disponendo la merce direttamente sulla carreggiata, mentre il secondo esponeva prodotti ittici in contenitori, posizionandoli lungo il marciapiede, ostacolando così la libera circolazione dei passanti, e mettendo a rischio l’igiene e la sicurezza dei consumatori. Ad entrambi è stata contestata l’illecita occupazione della sede stradale.

I Carabinieri hanno poi effettuato una perquisizione locale, ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in un edificio di edilizia popolare dove, all’interno di un ambiente condominiale comune, è stato rinvenuto un piccolo deposito di droga, più di 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, una termosigillatrice e due proiettili da caccia calibro 12. Il tutto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti, e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell’attività illecita.

Nel medesimo contesto operativo, è stato effettuato anche un accertamento presso uno stabilimento balneare di proprietà di un 59enne residente a Riposto: al termine dell’ispezione, i Carabinieri del NAS hanno contestato al titolare la non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure di autocontrollo (HACCP), in relazione ai cibi presenti nel bar del lido, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.