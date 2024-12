Dal Governo nazionale altri 28 milioni per la crisi idrica in Sicilia

fondi

Musumeci: «Via libera alla mia proposta». Schifani: «Grazie a Palazzo Chigi»

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro per la Protezione civile, lo stanziamento di 28,1 milioni per la Regione Siciliana. «Un’integrazione – ha spiegato Musumeci – che si rende necessaria per l’attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell’Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro».