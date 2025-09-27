Dal Ministero quasi 100 milioni per le strade provinciali: ecco come sono suddivisi i fondi

Cronaca

Questi fondi rispondono alle esigenze di ammodernamento della rete gestita dalle province siciliane

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato complessivamente 93.658.956 euro per la regione Sicilia, destinati a interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali provinciali. Questi fondi, inseriti in una strategia nazionale che distribuisce oltre un miliardo di euro su tutto il territorio italiano, dal nord al sud, rispondono alle reali esigenze di ammodernamento della rete gestita dalle province siciliane.

L’iniziativa, fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture su cui si muove gran parte del traffico locale.