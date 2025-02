Dalla villetta senza permessi e al piano in più totalmente illegale: 5 persone denunciate a Pedara per abusivismo edilizio

CARABINIERI

Gli immobili controllati sono stati sottoposti a sequestro preventivo, come anche i materiali e le attrezzature edili presenti suoi luoghi

Cinque persone sono state denunciate a Pedara (Catania) dai carabinieri per abusivismo edilizio al termine di accertamenti compiuti con il supporto del personale dell’ufficio tecnico del Comune etneo che hanno permesso di riscontrare gravi irregolarità in due cantieri edili, uno dei quali risultato completamente senza autorizzazioni. Le persone denunciate sono i proprietari e i tecnici incaricati.

Nel primo cantiere, allestito su un terreno alla periferia del paese esteso oltre 2.000 mq i carabinieri hanno scoperto che era stata costruita una villa bifamiliare di 230 mq senza alcuna autorizzazione da parte del Genio civile, della Soprintendenza e del Comune. Due le persone denunciate.