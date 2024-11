Dalle rapine nei ristoranti ai furti in abitazione: due ladri seriali arrestati dalla squadra mobile di Messina

polizia

In alcuni casi, i due hanno minacciato persone e dipendenti con pistole o coltelli

La polizia ha arrestato a Messina, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal Gip, due persone per rapine tentate e consumate in danno di esercizi commerciali, furti in abitazione e presso aziende. In alcuni casi, i due minacciavano i dipendenti delle ditte con pistole o coltelli. Gli accertamenti di polizia giudiziaria, condotti dalla sezione antirapina della Squadra Mobile, hanno consentito agli investigatori di ricostruire le diverse fasi dei furti e delle rapine che indistintamente hanno interessato ristoranti, pizzerie, panifici, tabacchi del centro cittadino, o alcuni caselli autostradali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA