Danneggia auto e il citofono del suo condominio e poi si barrica in casa: denunciato

Tensione

E' accaduto a Palermo. L'uomo, un 68enne, è stato portato in ospedale per una consulenza psichiatrica

Ha danneggiato con una mazza diverse auto parcheggiate davanti casa, il citofono del suo stesso condominio e poi si è barricato nel suo appartamento. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Palermo, dove numerose pattuglie di polizia, compresi artificieri e unità speciali, sono intervenute per bloccare un 68enne. A lanciare l’allarme al 112 erano stati alcuni residenti che hanno sentito l’uomo urlare. Il professionista ha impugnato un pesante mazzuolo e colpito almeno 5-6 macchine danneggiando i finestrini e le carrozzerie. Poi si sarebbe diretto verso il proprio appartamento, colpendo con l’arnese anche la pulsantiera del citofono e alcuni arredi, prima di barricarsi in casa.