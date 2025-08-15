Danno biologico dopo l’applicazione di protesi, Asp condannata a risarcire paziente catanese

TRIBUNALE DEL LAVORO

Riconosciuto dal giudice un indennizzo di 50mila euro a una donna di 79 anni

Il giudice del tribunale del lavoro, Concetta Maiore, ha condannato l’azienda sanitaria provinciale al pagamento della somma di 50mila euro nei confronti di una paziente alla quale non era stata impiantata la protesi all’anca in modo corretto. La donna R. G. di 79 anni, originaria di Catania, si era sottoposta ad una radiografia al bacino e alle gambe e il 25 luglio 2018 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di artroprotesi all’anca destra. L’applicazione della protesi aveva causato alla donna dei problemi a deambulare a causa di una persistente quanto rischiosa zoppia, riscontrati da uno specialista già qualche mese dopo l’intervento chirurgico.

La paziente, assistita dagli avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano dello studio Seminara&Associati, ha lamentato di aver patito un danno biologico, morale e patrimoniale, in ragione delle ingenti spese sostenute per l’errato trattamento medico e di quelle necessarie per ulteriori controlli specialistici completamento del procedimento.