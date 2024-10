Decesso nel cortile del Poliambulatorio nel Catanese, replica dell’Asp: «Infondate le accuse del Codacons»

Precisazioni

La vicenda è dello scorso 3 ottobre e si riferisce alla morte del 76enne di Tremestieri Etneo dopo essere stato colto da malore nel cortile della struttura di San Giovanni La Punta

«Quattro operatori sanitari del Poliambulatorio hanno prestato soccorso. Sono intervenute due ambulanze del 118. Le accuse che ci vengono rivolte da Codacons sono gravi e infondate, e procurano un altrettanto grave allarme sociale sulla sicurezza del Presidio». Lo precisa il direttore del Distretto sanitario di Gravina di Catania in merito al decesso, lo scorso 3 ottobre, del 76enne di Tremestieri Etneo colto da malore nel cortile del Poliambulatorio di San Giovanni La Punta.