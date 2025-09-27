Delinquenti, truffatori e assuntori di droga in sala scommesse nel centro di Catania: attività sospesa

Polizia

Erano tutti abituali frequentatori del posto

È stata sospesa per sette giorni dalla Polizia di Stato l’attività di un centro scommesse, ubicato in una piazza del centro storico della città, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati così come accertato nel corso di diversi controlli.

In queste circostanze, l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede la possibilità per l’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

I poliziotti del Commissariato “Centrale” hanno apposto i sigilli, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania.

Da maggio e fino a pochi giorni, durante le verifiche effettuate dai poliziotti per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, è emersa la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, mentre parlavano tra loro e consumavano bevande.

In particolare, i poliziotti del “Centrale” hanno identificato diversi pregiudicati per i reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, rapina, ricettazione, bancarotta fraudolenta, truffa, violenza privata e danneggiamento, rissa e furto aggravato. Tre clienti sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e uno di loro, in precedenza, era stato segnalato già diverse volte.

Pertanto, sulla base di quanto rilevato dai poliziotti, ultimata l’attività istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la chiusura del bar-centro scommesse per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 100 del TULPS che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.