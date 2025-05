Delitto Aldo Naro, procura di Palermo sollecita una condanna e due assoluzioni

Giudiziaria

Il giovane dottore in medicina venne ucciso in una discoteca di Palermo dove con alcuni amici stava festeggiando il Carnevale

Una condanna e due assoluzioni sono state sollecitate dalla procura di Palermo alla Corte d’assise dinnanzi alla quale si sta celebrando il processo a carico di tre persone per l’omicidio di Aldo Naro, il giovane medico di San Cataldo ammazzato 10 anni fa all’interno della discoteca Goa all’interno della quale si era recato con un gruppo di amici per festeggiare il Carnevale.Una condanna a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale è stata sollecitata dal pm per Francesco Troia, mentre l’assoluzione è stata chiesta per gli altri due imputati, cioè Gabriele Citarrella e Pietro Covetto.

