Dell’Utri: a Firenze sì al sequestro di 10,8 mln, a Palermo no alla confisca dei beni

il caso

In Toscana una vicenda fiscale, in Sicilia l'ex senatore non è socialmente pericoloso

A Firenze scatta un sequestro da 10 milioni e 840.000 euro a Marcello Dell’Utri e alla moglie Miranda Ratti, ordinato dal gip Antonella Zatini su richiesta della procura distrettuale antimafia. A Palermo, invece, il tribunale rigetta una richiesta della procura di sottoporre l’ex senatore di Forza Italia alla sorveglianza speciale e di sequestrare suoi beni per la confisca per via del patrimonio sproporzionato rispetto ai suoi redditi. Dell’Utri «non è più socialmente pericoloso» hanno scritto i giudici palermitani, e riguardo al fatto che Berlusconi abbia pagato il suo silenzio con generose elargizioni tali da gonfiare i beni di Dell’Utri, scrivono, è tesi che seppur «estremamente suggestiva presta il fianco alla finora indimostrata esistenza di accordi fra il sodalizio criminale e Berlusconi».

Due provvedimenti

Il provvedimento di Palermo è del 13 marzo. L’ordinanza di Firenze è del 12 marzo e segue un’altra strada: ossia che Dell’Utri, come condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nel 2014, avrebbe dovuto comunicare per la legge Rognoni-La Torre, le variazioni patrimoniali. Non lo ha fatto e la sanzione è il sequestro. Il gip Zatini individua 10,8 milioni di euro da sequestrare e li pesca dalla ricostruzione della Dia fiorentina sui flussi nei conti correnti di Dell’Utri e della moglie. Sono stati trovati movimenti, positivi e negativi, per poste totali di 42,6 milioni di euro in circa dieci anni.E in queste operazioni ci sono versamenti di denaro disposti a proprio nome dal Cav a uno dei suoi più fidati dirigenti e sodali. In particolare ci sono 10 bonifici da 90.000 euro ciascuno con causale «donazione di modico valore», più un altro da 20.000 euro a titolo di rimborso elargiti da Silvio Berlusconi a Marcello Dell’Utri tra il 19 maggio 2021 e il 22 maggio 2023. Trovati pure prestiti infruttiferi, a scadenza di sei anni e senza rateizzazione, erogati in più volte per un totale di 10,5 milioni da Berlusconi a Miranda Ratti dal 2016 al 2020. Sono flussi diretti dal Cav verso Dell’Utri e la moglie. Ma le operazioni sono molto più numerose, coinvolgono società del gruppo e riguardano anche compravendite immobiliari a Segrate e sul lago di Como.

Cosa scrive il gip

Il gip considera che «l’entità delle transazioni indebitamente non comunicate alle autorità da Dell’Utri ammonta – tra movimentazioni dirette e indirette – all’importo complessivo di 10 milioni e 840.000 euro» di cui «8.250.000 euro complessivi, apparentemente attribuiti a Miranda Ratti in movimentazioni economiche successive all’aprile 2018 sia in realtà da attribuire a Marcello Dell’Utri». L’ordinanza valorizza la testimonianza di un dirigente berlusconiano, Giuseppe Spinelli, che agli investigatori nel novembre 2021 riferì di un accordo fra Berlusconi e Dell’Utri che prevedeva la corresponsione di 30.000 euro mensili: per il gip tale accordo è riportabile ai 900.000 euro bonificati come donazioni tra il 2021 e il 2023 di cui sono i bonifici.

I legali dell’ex senatore