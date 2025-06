Deposito in fiamme a Palermo: si indaga sulle cause dell’incendio

Vigili del fuoco

Gli spazi interessati dal rogo contenevano materiale di vario tipo

Alle 8.10 circa di oggi, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in piazza Ballarò a Palermo per un incendio che ha coinvolto i locali di un piccolo deposito posto a piano terra contenente vario materiale.

Il personale VVF ha prontamente spento l’incendio, utilizzando anche la schiuma per un più efficace spegnimento dello stesso. Non sono state coinvolte persone. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA