Depredano una scuola, una sede scout e una rimessa per barche: tre catanesi arrestati per i furti a Patti

criminalità

Tutti incastrati grazie alla videosorveglianza

Tre catanesi, due uomini e una donna, sono stati arrestati da Carabinieri nell’ambito di indagini su tre furti commessi in una notte nel Messinese: uno in una scuola primaria di Falcone e gli altri due a Oliveri, in un’ex scuola media ora sede di un gruppo scout e in una rimessa di barche e di attrezzature sportive per windsurf. Nei confronti dei tre indagati militari dell’Arma della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico emessa dal gip di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della locale Procura, diretta da Angelo Vittorio Cavalli.Il provvedimento restrittivo si basa su indagini dei Carabinieri di Falcone avviate dopo le denunce presentate dalle vittime di furti commessi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2023. Le investigazioni dei militari dell’Arma, basate anche sull’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di risalire all’identità dei presunti autori e di localizzare un appartamento a Tonnarella di Furnari utilizzato dagli indagati come base d’appoggio. Nella casa i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una consistente parte di refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

