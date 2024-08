Depredava zaini alla stazione e sui treni, preso il ladro incastrato dalle telecamere e da una mail

catania

In azione alla stazione centrale di Catania., La Polizia lo ha preso con la refurtiva

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno arrestato un marocchino di 42 anni per il reato di furto pluriaggravato di una borsa ai danni di una viaggiatrice commesso nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Catania centrale.

I poliziotti, dopo la denuncia della donna hanno immediatamente visionato le immagini del sistema di sorveglianza interno all’impianto ferroviario, trovando riscontro al racconto ed individuando il sospetto che, approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato della borsa che la donna aveva adagiato nel sedile accanto, per poi allontanarsi dalla stazione.