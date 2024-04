Depuratore mai entrato in funzione e reflui sversati nei terreni adiacenti, sequestrato l’impianto di Petralia Soprana

inquinamento

Il provvedimento d’urgenza è stato emesso dalla procura di Termini Imerese

I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo hanno sequestrato il depuratore comunale di Petralia Soprana (Palermo), in contrada Pianello. Il provvedimento d’urgenza è stato emesso dalla procura di Termini Imerese. L’indagine riguarda la commissione di possibili reati ambientali derivanti dalla mancata depurazione dei reflui urbani provenienti dalle frazioni Pianello, Scarcini, Gioitti, Stritti e SS. Trinità.

Gli accertamenti effettuati sembrerebbero evidenziare che il depuratore non sia mai entrato in funzione e che pertanto i reflui non depurati sarebbero stati sversati nei terreni adiacenti l’impianto. Al vaglio degli inquirenti anche le possibili ripercussioni che i reflui urbani non depurati, scaricati direttamente, potrebbero avere apportato all’assetto idrogeologico dell’area circostante l’impianto, tra l’altro sottoposta al vincolo paesaggistico.