Destinatario di un ordine di carcerazione girovagava alla Stazione: arrestato

Catania

E’ stato sorpreso dalla Polizia di Stato a girovagare all’interno della Stazione Centrale di Catania, nonostante fosse destinatario di ordine di carcerazione dallo scorso aprile. Un catanese di 51 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, durante un servizio di controllo e vigilanza all’interno della Stazione.

Una volta fermato per compiere gli accertamenti di routine, i poliziotti hanno avuto modo di constatare come il 51enne avesse a suo carico un provvedimento del Tribunale di Messina con il quale, poco più di due settimane addietro, è stato disposto nei suoi confronti il ripristino dell’ordine di carcerazione in virtù della revoca di un precedente decreto di sospensione della carcerazione.

Pertanto, alla luce delle risultanze nella banca dati in uso alle forze dell’ordine, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno provveduto ad eseguire l’ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva residua di 2 anni e 3 mesi ed il pagamento di una multa di 3.000 euro, per i reati di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per violazione delle prescrizioni dell’avviso orale e per violazione degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità.