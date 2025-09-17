Detenuto dà in escandescenza nel Messinese: aggredito un medico

Penitenziaria

Il dottore aveva diagnosticato una ipoglicemia e aveva pertanto richiesto l'intervento dei soccorritori del 118

Pezzi di vetro e plexiglass nascosti in tasca pronti per essere usati durante l’ennesimo episodio di brutale violenza, fisica e verbale, da parte di un detenuto della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del medico di turno che gli aveva appena prescritto una ipoglicemia con valori di 36 mg/ml da trattare con la massima urgenza, prevedendo una terapia infusionale grazie all’aiuto del 118.

Ma non appena il dottore, chiamato dal personale infermieristico del reparto ha detto al “paziente” che avrebbe fatto intervenire i soccorritori, si è scatenato l’inferno e il detenuto ha minacciato mazzate per tutti, tanto da costringere la vittima a rifugiarsi in bagno prima di essere fortunatamente difeso dall’assistente.