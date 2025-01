Detenuto evade dall’ospedale Villa Sofia di Palermo: era stato trasferito da Firenze per motivi di sicurezza

IL CASO

Nelle ricerche sono impegnati reparti di polizia penitenziaria del Cgm, dell’Ipm di Palermo, degli istituti e servizi per adulti del comprensorio, insieme alla forze di polizia

Un giovane detenuto extracomunitario di 19 anni è evaso dall’ospedale di Villa Sofia a Palermo dove si trovava ricoverato. Lo hanno reso noto Gioacchino Veneziano e Domenico Ballotta rispettivamente segretari generali in Sicilia di Uilpa polizia penitenziaria e federazione nazionale Sicurezza Cisl. Nelle ricerche sono impegnati reparti di polizia penitenziaria del Cgm, dell’Ipm di Palermo, degli istituti e servizi per adulti del comprensorio, insieme alla forze di polizia.