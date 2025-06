Detenuto morto suicida al Pagliarelli, disposta l’autopsia

Penitenziaria

Pare che l'uomo temesse per la sua incolumità e per questo era stato sentito dal magistrato di sorveglianza

E’ stata disposta dalla procura di Palermo l’autopsia sul corpo del detenuto di 43 anni morto suicida nel carcere Pagliarelli di Palermo. Le indagini dovranno stabilire se l’uomo sia stato istigato a togliersi la vita. La famiglia è assistita dall’avvocato Maurilio Panci.Pare che il detenuto temesse per la sua incolumità e per questo era stato sentito dal magistrato di sorveglianza. Il verbale è stato inoltrato alla procura. Durante un colloquio con i parenti avrebbe detto di temere per la sua incolumità e quando gli era consentito di nuovo di sentire la famiglia, era apparso più tranquillo. Ma mercoledì scorso il triste epilogo.

