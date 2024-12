Detenuto suicida in cella, indagati due agenti della Penitenziaria

Genova

Nell'ambito dell'indagine sono state acquisite le immagini della struttura penitenziaria

La procura di Genova ha indagato due agenti della polizia penitenziaria per la morte di Amir Dhouiou, il detenuto di 21 anni di origini tunisine, che si è ucciso nel carcere di Marassi. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per capire cosa sia successo con esattezza e la pm di turno Gabriella Dotto ha disposto l’autopsia. Il giovane si è impiccato nel bagno della cella che condivideva con un altro detenuto.

Dhouiou, era accusato di furto e resistenza ed era stato messo al centro clinico, la sezione speciale nella quale sono ospitati reclusi con particolari problemi di salute, e monitorati tutto il giorno. Il ragazzo aveva già tentato di uccidersi. Per questo gli investigatori vogliono capire se la sorveglianza a cui doveva essere sottoposta sia stata svolta correttamente o se non ci fosse modo per evitare il gesto nonostante tutti i controlli.

