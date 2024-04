Devono scontare condanne a 10 anni e 5 anni per lo spaccio a Picanello, condotti in carcere dai carabinieri

CATANIA

Anthony Nastasy, di 24 anni, e di Benedetto Maicol Accardi, di 31. erano stati posti ai domiciliari nell’ambito dell’operazione denominata 'Eredità'

I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania su delega della Procura Generale della Repubblica del capoluogo etneo hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio esecuzioni penali nei confronti dei catanesi Anthony Nastasy, di 24 anni, e di Benedetto Maicol Accardi, di 31. I due, che erano stati posti ai domiciliari nell’ambito dell’operazione denominata ‘Eredità’ del 22 ottobre del 2019 nei confronti dei presunti componenti di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante nel cuore del quartiere Picanello, devono scontare una pena residua il primo di 10 anni e il secondo di 5 anni e 4 mesi di reclusione. Per entrambi inoltre, è stata prevista la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.