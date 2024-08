Di nuovo on line l’edicola digitale de La Sicilia e l’app: server era stato attaccato dagli hacker

problema risolto

Gli utenti avranno una proroga con giorni extra di abbonamento pari ai giorni di chiusura dell’edicola

E’ tornata fruibile da oggi l’edizione digitale del quotidiano La Sicilia, che da qualche giorno era irraggiungibile (così come l’app) a causa di un attacco di hacker al server. Per ragioni di sicurezza e per tutelare gli utenti registrati l’edicola digitale era stata “chiusa”. Il cyberattacco è stato simile a quelli che hanno colpito altre aziende italiane – pubbliche e non – negli ultimi mesi. Gli utenti avranno una proroga con giorni extra di abbonamento pari ai giorni di chiusura dell’edicola. Il consiglio è quello di cambiare la password

