Diciannove oggi i grandi incendi in Sicilia, in fiamme sei province su nove

Cronaca

I principali roghi sono stati cinque ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 3 a Catania, 4 ad Enna, 2 a Palermo e uno Messina

Continuano in Sicilia le giornate calde, con il conseguente rischio incendi. Il computo dei grandi roghi nell’Isola della giornata di oggi è di 19. Sono stati cinque ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 3 a Catania, 4 ad Enna, 2 a Palermo e uno Messina. A intervenire i Vigili de fuoco, i forestali, i volontari con i mezzi aerei che hanno lavorato tutto il giorno per fronteggiare roghi che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi.

Il resoconto dei principali incendi del 17 luglio