Difende una ragazzina molestata: accoltellato alla schiena

cronaca

Le condizioni di salute sono serie

Un uomo è stato accoltellato, ieri sera in centro a Udine, dopo che era intervenuto per difendere una ragazza che era stata importunata e molestata verbalmente da un gruppetto di persone.Secondo una ricostruzione, ne è nato un alterco, al culmine del quale è spuntato un coltello con cui la vittima è stata colpita alla schiena.

Immediato l’intervento dell’ambulanza, che ha trasportato il paziente, in codice rosso, all’ospedale: una volta giunto al Pronto soccorso, sono state escluse complicazioni. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della polizia di Udine.

