‘Diffamò Icardi, Nara e Brozovic’, confermata condanna Corona

La sentenza della Corte d'Appello di Milano su un caso del 2019

La terza sezione della Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, dell’ex marito ed ex attaccante interista Mauro Icardi e del centrocampista Marcelo Brozovic, anche lui ex nerazzurro e rappresentato nel processo, come parte civile, dall’avvocato Danilo Buongiorno.

Al centro del processo, che in primo grado si era chiuso nel febbraio del 2024, c’era un articolo del 2019 sul sito “King Corona Magazine”, all’epoca dell’ex agente fotografico, intitolato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. La giudice della quarta penale del Tribunale, Angela Scalise, aveva condannato l’ex re dei paparazzi ad una multa di 1500 euro e a risarcire Icardi e Nara, anche ex procuratrice dell’attaccante ed ex showgirl argentina, con 7500 euro ciascuno e Brozovic con 5mila euro.