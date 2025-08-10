Dilaniato dalle eliche del gommone, i funerali di Simone fissati a Monreale

Nel Palermitano

Il giovane, 23 anni, faceva il meccanico. Si trovava sul natante in compagnia di alcuni amici al largo di Mondello

Non è stata disposta l’autopsia sul corpo di Simone La Torre, il giovane di 23 anni, di Monreale della frazione di Aquino, morto dopo essere caduto in acqua ed essere stato ferito dalle eliche del motore del gommone su cui si trovava insieme ad amici al largo di Mondello. Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo. E’ stata disposta la restituzione della salma del giovane alla famiglia. Domani nella chiesa di Santa Teresa a Monreale saranno celebrati i funerali. Il padre Tony ha un’impresa edile mentre la mamma Giusy Salamone fa la casalinga.