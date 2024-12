Il caso Apostolico e quella “manina” del video rimasta ignota: perchè la giudice ha lasciato la magistratura?

Catania

La richiesta di cessazione del servizio è stata trattata tra le proposte di «particolare urgenza» della Quarta commissione del Csm

Il telefono di Iolanda Apostolico squilla a vuoto. Chi la conosce avvisa: «Non rilascia dichiarazioni». Ieri sera è arrivata la notizia, che ha sorpreso il mondo mediatico ma meno le toghe, della “presa d’atto” del plenum del Csm del congedo anticipato della giudice del Tribunale di Catania dalla magistratura.

La richiesta di cessazione del servizio è stata trattata tra le proposte di «particolare urgenza» della Quarta commissione. Le dimissioni- si legge nella delibera del Csm – avranno «efficacia dalla data indicata dal magistrato (15 dicembre 2024)». Il relatore della pratica è stata la consigliera Mariafrancesca Abenavoli.Non si conoscono i motivi ufficiali che hanno spinto Apostolico a lasciare la toga. La giudice era finita nel ciclone politico oltre un anno fa, nell’ottobre 2023, quando non aveva convalidato il trattenimento di un tunisino emesso dal questore di Ragusa, che aveva ottemperato al decreto Cutro. Una decisione che portò a scavare nella vita della giudice, che fu difesa senza se e senza ma dall’Anm nazionale e catanese. Ma soprattutto ci fu un fronte compatto del Tribunale dell’immigrazione di Catania: che evidenziò che quella “non convalida” era dettata da una linea ben precisa di tutta la sezione.

Qualche giorno dopo il provvedimento e le polemiche politiche dei partiti di destra, soprattutto de La Lega e di Matteo Salvini, si pescò un video, dalla scatola nera di qualche telefonino, che immortalava Apostolico in una protesta al porto di Catania durante uno sbarco di diversi anni fa. La “manina” che fornì il filmato è rimasta ignota. Un militare fu interrogato per diverse ore dai pm catanesi, ma tutto rimase blindato negli uffici di piazza Verga.