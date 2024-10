Discarica abusiva in un’area privata a Caltagirone: sequestrata

Ambiente

Un’area privata trasformata in discarica abusiva è stata sequestrata a Caltagirone (Catania) dagli agenti della Polizia municipale. In via Portosalvo, alla periferia sud della città, i vigili urbani hanno trovato, fra l’altro, Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), mobili, materiale di risulta, anche vasche da bagno e lavandini, e rifiuti bruciati e accatastati in un’area di circa 2mila metri quadrati. Indagini sono in corso per risalire agli autori. L’Amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Roccuzzo e gli assessori Lara Lodato (Transizione ecologica) e Giuseppe Fiorito (Polizia municipale), evidenzia “l’incessante attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia municipale e dal suo comandante che, d’intesa con l’ufficio Ecologia, ha consentito in questo caso l’individuazione di un’area privata adibita a discarica, determinandone il sequestro per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini”.

