Discoteca abusiva e pus senza perizia fonometrica: denuncia e sequestri

Palermo

Una discoteca non autorizzata e un pub senza regolare perizia fonometrica. E’ il bilancio di una notte di controlli effettuati dalla polizia municipale nei luoghi della movida di Palermo. In piazza XIII Vittime, gli agenti hanno trovato un locale autorizzato per la ristorazione trasformato in discoteca, con oltre 200 persone in uno spazio di circa 60 mq. Mancanti il certificato di agibilità, la licenza del questore e la documentazione relativa alla prevenzione incendi. Inesistenti anche le uscite di emergenza e la perizia fonometrica. Il locale è stato sequestrato e il titolare denunciato.