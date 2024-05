Discoteca in attico di un edificio storico a Palermo: scatta il sequestro

Controlli

Il locale è stato aperto nell’attico di un edificio storico e non aveva la licenza rilasciata dal Questore

Agenti della Polizia municipale hanno sequestrato una discoteca realizzata in un attico del centro di Palermo non in regola con il regolamento comunale per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento. Il titolare è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per 2.000 euro. Durante i controlli nel locale era in corso un evento musicale sul terrazzo con circa 500 clienti e tre dj. Secondo la Polizia municipale, la terrazza era delimitata da un parapetto in vetro non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori. Il locale è stato aperto nell’attico di un edificio storico e non aveva la licenza rilasciata dal Questore, né il certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la documentazione per la prevenzione incendi e del nulla osta della Soprintendenza.