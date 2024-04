Disordini Padova-Catania, i filmati “inchiodano” alla responsabilità altri 11 ultras etnei: emessi daspo

Calcio violento

Disposti altrettanti Fogli di via obbligatori della durata di 4 anni nei confronti degli ultras catanesi coinvolti nei fatti avvenuti allo Stadio Euganeo lo scorso 19 marzo

Il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, ha emesso ulteriori 11 daspo (6 della durata di dieci anni obbligo di firma per dieci anni, 4 della durata di cinque anni con obbligo di firma per cinque anni e uno della durata di tre anni) nonche’ altrettanti Fogli di via obbligatori della durata di 4 anni nei confronti degli ultras catanesi coinvolti nei fatti avvenuti allo Stadio Euganeo lo scorso 19 marzo, mentre si disputava la finale di coppia Italia Lega Pro di andata tra il Calcio Padova ed il Catania.