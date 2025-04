Disposta l’autopsia per l’uomo trovato morto in casa a Palermo

Indagini

Secondo quanto accertato dai carabinieri l’ipotesi più probabile è quella del suicidio

E’ stata disposta l’autopsia sull’uomo trovato ieri morto in casa in via Mortillaro a Palermo. Secondo quanto accertato dai carabinieri l’ipotesi più probabile è quella del suicidio, così come sarebbe stato confermato dal medico legale, ma il pm ha disposto l’esame sul cadavere per fugare ogni dubbio. L’uomo aveva le vene dei polsi tagliati e non sono stati trovati segni di effrazione nell’abitazione. Ieri per tutto il pomeriggio e fino a sera i carabinieri hanno eseguito rilievi nell’appartamento. Poi la salma è stata portata all’ospedale Policlinico nel reparto di Medicina Legale per eseguire l’autopsia.

