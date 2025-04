Distrutte tre croci nel piazzale della Chiesa Madre di Paternò, mons. Renna: «Un sacrilegio»

L'ATTO VANDALICO

L'arcivescovo ha manifestato il dolore di tutta la chiesta di Catania

Tre croci che erano nel piazzale antistante la Chiesa Madre di Paternò sono state distrutte. Lo rende noto l’arcivescovo metropolita Luigi Renna manifestando «il dolore di tutta la Chiesa di Catania e, in particolare, della vicaria di Paternò-Ragalna per l’atto vandalico».

«Un gesto – ha aggiunto l’arcivescovo di Catania – che ha il sapore amaro del sacrilegio, compiuto da ignoti sui quali non vogliamo avanzare illazioni, confidando nel lavoro delle autorità inquirenti affinché venga fatta piena chiarezza».

Mons. Renna ha rivolto «un appello alla coscienza di chi, con cecità e mancanza di venerazione per il simbolo della nostra salvezza e dell’amore di Cristo per l’umanità, ha compiuto questo atto, affinché possa convertirsi e credere» e ha invitato «la comunità di Paternò a partecipare alla processione penitenziale di venerdì 4 aprile, durante la quale venereremo la Santa Croce, e ad esporre, dal 4 aprile fino al Venerdì Santo, una croce su un drappo ai propri balconi, come segno di amore e riparazione».

«Auspico, inoltre – conclude l’arcivescovo di Catania – che l’amministrazione vigili su quest’area di pregio artistico e di profonda memoria di fede, affinché episodi simili non si ripetano».

Anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha commentato quanto avvenuto davanti la chiesa madre a Paternó.