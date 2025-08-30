Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 23enne

Polizia

E' accusato di molestie e atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e di una amica di lei

La polizia postale di Catania ha eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico nei confronti di un 23enne indagato per atti persecutori, aggravati dall’utilizzo degli strumenti telematici, nei confronti della sua ex ragazza e di molestie nei confronti di una amica di lei.L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata della vittima che ha detto di essere perseguitata dall’ex, oltre che con appostamenti e pedinamenti, anche con innumerevoli messaggi da profili social, anche falsi, e telefonate, finalizzate ad estorcerle un ultimo incontro. Anche un’amica della ragazza, che ne aveva preso le difese, è stata insultata e molestata.

